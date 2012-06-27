Ксения Бородина беременна?!

Некоторые светские хроникеры утверждают, что Ксения Бородина ждет второго ребенка. Причиной для пересудов стала привычка телеведущей появляться в одежде, скрывающей фигуру, к тому же поводом стала довольно неоднозначная фотография дивы, которую сама же Бородина опубликовала на своей страничке в одной из социальных сетей.

На снимке, сделанном в дамской комнате, Ксения демонстрирует свое платье, которое она выбрала для появления на свадьбе своей коллеги по "Дому-2" Ольги Бузовой и ее избранника, футболиста Дмитрия Тарасова. И вот тут-то многие любопытствующие отметили, что животик знаменитости как-то странно округлился. Возможно, предполагают они, Ксения просто всего лишь плотно покушала, однако многим показалось, что Бородина намекает на свое интересное положение.

К тому же телеведущая несколькими часами ранее опубликовала другую фотографию, на которой позирует в том же наряде, причем в районе живота оно явно весьма свободно, что аж колышется от порывов ветра. Если Бородина действительно ждет ребенка, то его отцом, скорей всего, является ее возлюбленный, бывший участник телешоу "Дом-2" Михаил Терехин. К слову, недавно пара отметила год отношений.

Напомним, Михаил Терехин пришел на "Дом-2" найти свою любовь. Однако мало кто мог предположить, что его любовью окажется не рядовая участница скандального телепроекта, а телеведущая Ксения Бородина, к тому времени уже оформившая развод. Правда, вначале она довольно прохладно отнеслась к Терехину. Очков ему не прибавляло и обстоятельство, что Михаила обвинили во взяточничестве. Однако к этому времени выяснилось, что Ксения ответила на чувства Терехина и даже поддерживала возлюбленного во время судебных разбирательств.