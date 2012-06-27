Потап оторвал Насте голову!

Сегодня в эфире музыкальных каналов Украины состоялась премьера безбашенного клипа на летний хит «Прилелето». В новом остросюжетном ролике легендарного дуэта Насте не только оторвали голову, но и разбили сердце, а успешный шоумен Потап потерпел фиаско на "party" с участием пышных американских красоток. Несмотря на глубину трагизма и шокирующий финал, «Прилелето» - это пародия на все летние песни, которые когда-либо были написаны с использованием шаблонов:

- Хит «Прилелето» может показаться странным и непривычным, но равнодушным точно не оставит никого! – с уверенностью говорит Потап. – Наша новая работа – это собирательный образ всех песен и клипов на летнюю тематику, приправленный сарказмом. Зачем слушать сотню одинаковых треков и смотреть десятки однотипных видео о лучшем времени года? Просто включайте «Прилелето» и готовьтесь провести самое отрывное и сумасшедшее лето в своей жизни!

- Во время съемок я пережила массу разных приключений, получила огромное количество эмоций и сейчас точно уверенна, что не зря: новый клип дуэта «Потап и Настя» объективно считаю самым лучшим в СНГ! - делится впечатлениями Настя. – Надеюсь, все смогут с юмором оценить неожиданную концовку!

Напомним, съемки прошли в Лос-Анджелесе: во время гастролей по США Потап присмотрел несколько потрясающих локаций, среди которых – культовые места L.A. River, пустыня El Mirage и пляж El Matador. Режиссером клипов стал Виктор Скуратовский, оператором – Владимир Шкляревский, а продюсером и со-продюсером – Потап и Ирина Горовая.

- Мы невероятно тщательно готовились к съемочному процессу, поскольку снимали в США впервые, - рассказывает Ирина. – Несмотря на все технические сложности и абсолютно непредсказуемую погоду, мы успешно справились со всеми поставленными задачами. Я считаю, что для команды «MOZGI Entertainment» клип «Прилелето» это качественно новый этап в развитии.