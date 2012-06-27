Стас Шуринс пожаловался на Меладзе

22-летний певец Стас Шуринс, участвующий в украинской "Фабрике звезд", которую курировал Константин Меладзе, после шоу отправился в свободное плавание.

Именитый продюсер не нашел времени для молодого латыша. "Сотрудничество наша началось на "Фабрике" и там и закончилась. Наши пути разошлись. У него много своих проектов. Не получилось у нас поработать. Это, наверное, и хорошо. Было время подумать, что я могу лично представить публике. Был период, когда я занимался этим самостоятельно, у меня получалось очень плохо, поэтому теперь у меня есть люди, которые занимаются этим лучше", - рассказал артист в программе "Сніданок з 1+1".

Сейчас Стас покоряет российский шоу-бизнес. На следующей неделе выйдет дебютный альбом Шуринса, музыку и слова к которому молодой певец написал сам.

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