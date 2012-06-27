Виктория Боня чуть не ушла от мужа

Миллионы девушек завидуют симпатичной 33-летней телеведущей. Ее история действительно смахивает на сказку - девчушка из провинции сначала приехала в Москву и покорила ее, а потом и вовсе укатила в Монако и вышла там замуж за миллиардера! Однако жизнь Виктории Бони с мужем Алексом Смерфитом оказалась не такой уж красочной, пишет GoPlanet.ru

Каких только сплетней не водилось - и что Вика привязала Алекса к себе ребенком, а малышка и вовсе не от него, поговаривали, что она все в жизни делает только за деньги и прочие глупости. На самом же деле, Боне, как и любой другой женщине, хочется простого женского счастья - чтобы любимая дочка целовала почаще, да муж был поласковее.

Виктория три месяца назад родила дочь и не доверяет ее никаким няням. Говорит, что когда малышке исполнится полгода, она, возможно, сменит гнев на милость и выберет воспитательницу для Энджел.

Россиянка рассказывает, что ее муж постоянно был рядом во время родов. Поначалу он боялся и говорил, что ни за что не хотел бы там присутствовать, однако, когда роды начались, он не отошел от кровати своей возлюбленной.

Отношения Бони и Алекса и правда очень теплые, вот только омрачались постоянными изменами мужа. Потом Боня делилась в интервью, что они стали лучшими друзьями: "Я сказала ему прямо - мне 32 и я хочу быть мамой! Наша беременность, можно сказать, была запланированной. А ходил "налево" он из-за душевной пустоты, которую мы с Энджи заполнили".

Во время беременности телеведущая чувствовала постоянное напряжение. Ей казалось, что ее никто просто-таки не хочет понимать и однажды она всерьез подумывала уйти от мужа. Остановила мысль о том, что ребенок останется без отца.

Правда, свои отношения они так и не узаконили - это не мешает счастью Виктории, а Алекс планирует поставить штамп только через несколько лет.