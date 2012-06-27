Илья Лагутенко переезжает жить в экодом на Дальнем Востоке

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко решил поменять место жительства с Москвы на Дальний Восток. По сведениям от агентства недвижимости Century 21 Северная Венеция, певец продает свою резиденцию на Новорижском шоссе, чтобы построить автономно-функционирующий экодом на Дальнем Востокt, пишет eurosmi.ru.

На участке в 15 соток земли расположены два трехуровневых дома общей площадью 345 кв.м. каждый (общая площадь комплекса - 1000 кв.м.). Кроме того, тут же находится баня с бассейном и гостевой номер.

В цокольных этажах обоих зданий расположены гаражи на два автомобиля, студия звукозаписи, которая легко превращается hi-fi 3D-кинотеатр, гардеробная, прачечная и необходимое инженерное оборудование.

За все это великолепие Илья Лагутенко просит 2,7 миллионов долларов. Очевидно этой суммы лидеру группы «Мумий Тролль» хватит, чтобы переехать на Дальний Восток и построить там автономно-функционирующий экодом - именно такую причину музыкант указал при продаже своей подмосковной резиденции.