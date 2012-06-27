Любовник Джей Ло гей?!

По крайней мере так утверждает коллега Каспера Смарта, танцор Джош Айрис. Ранее парни вместе работали на одной танцплощадке, а ныне – находятся в ссоре.

Так, на прошлой неделе этот самый Дош Айрис сообщил, что 24-летнему Касперу Смарту от Дженнифер Лопес нужно только продвижение по карьерной лестнице. А буквально вчера он дал откровенное интервью одном из американских таблоидов, в котором признался, что Каспер Смарт, на самом деле, гей, и его роман с Джей Ло – лишь обоюдный пиар.

Сам Каспер никак эти откровения своего бывшего коллеги по танцплощадке не комментирует. Как и Джей Ло. Вполне может быть, что Джош просто завидует успешности своего бывшего друга.