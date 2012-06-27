Эвелина Бледанс попала в ДТП

Авария с участием известной артистки произошла вчера около 3-х часов в Москве. Двадцатитрехлетний водитель машины «Мазда», который не успел притормозить, врезался в зад автомобиля «Рэндж Ровер», принадлежащей известной телеведущей.

Эвелина Бледанс рассказала, что она возвращалась из больницы, в которой навещала друга, пишет eurosmi.ru . Женщина просила водителя быстрее ехать, так как дома ее ждал ребенок. Когда машина, в которой находилась звезда, чуть притормозила, сзади раздался сильный удар. От испуга Эвелине показалось, что снесло полмашины, но когда женщина вышла, она увидела лишь царапины.

Теледива отказалась вызывать сотрудников ГИБДД, так как спешила домой, чтобы покорить своего новорожденного сына. Участники ДТП обо всем договорились мирно. Телеведущая оценила сумму своего ущерба в 5 тысяч рублей.

Кстати виновники происшествия даже обрадовались, увидев в чье авто они въехали. А может им понравилась Эвелина в глубоком декольте. В любом случае, шоу-вумен предложили достаточную денежную компенсацию для ремонта ее авто. Все остальное Бледанс называет мелочами и говорит, что главное – это то, что в результате этой аварии никто не пострадал.