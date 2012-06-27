Актер фильма "Мальчишник в Вегасе" женится!

Недавно 42-летний актер признался, что вот уже лет десять мечтает о свадьбе и большой дружной семье с множеством наследников. Мечты такого рода имеют обыкновение сбываться, и уже 11 августа звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" официально станет заботливым супругом.

Зак и 29-летняя Куинн, в прошлом балерина и также волонтер ЮНИСЕФ в Афганистане, Боснии и Африке, сейчас рассылают приглашения на церемонию своим друзьям. По словам источников из окружения пары, над оформлением приглашений поработал сам Галифианакис.

"Это в стиле Зака, — поясняют приятели. — В приглашении уточняются стандартные детали: что, где, когда и кто. Приводятся полные имена жениха и невесты: Закари Найт Галифианакис и Мэри Куинн Лундберг. И конечно, парень не удержался. На пригласительном красуется портрет жениха и невесты. Зак лично удостоверился, что на портрете он похож на маленького тролля, а его возлюбленная — на статную белокурую принцессу".

Пара уже попросила гостей вместо покупки свадебных подарков сделать пожертвования в благотворительный фонд Growing Voices. Кстати, одним из соучредителей данной организации является Лундберг.