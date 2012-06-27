У звезды "Секса в большом городе" проблемы в постели

Актриса Ким Кэттролл (Kim Cattrall), известная всем как раскрепощенная Саманта Джонс из фильма "Секс в большом городе" призналась в том, что эта роль буквально разрушила ее сексуальную жизнь.

55-летняя звезда рассказала, что из-за своей роли секс-эксперта в культовом сериале, она всегда боялась разочаровать мужчин в реальной жизни. "Свободная от комплексов Саманта Джонс, всегда готова к эротическим приключениям и полностью отличается от меня", говорит Кэттролл, считающая, что этот факт оказал огромное влияние на ее личные отношения.

Ким Кэттролл была замужем три раза - за Ларри Дэвисом (Larry Davis), Андрэ Дж. Лисоном (Andre J. Leeson) и Марком Левинсоном (Mark Levinson), с которым рассталась из-за его одержимости сексом. Говоря о своей нынешней личной жизни, актриса признается, что чувствует себя ужасно одинокой. "Очень трудно совмещать работу по 19 часов в сутки и личную жизнь", сказала она.