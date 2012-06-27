Олег Газманов удивил безупречной физической формой

Физической форме 61-летнего Олега Газманова может позавидовать много молодых ребят.

Мужчина доказал, что не зря столько времени уделяет физическим упражнениям. Певец выложил в Twitter свою фотографию, где он плавает под парусом и подписал: "Паруса взлетают в небеса, пусть всем будет так хорошо, как мне сейчас".

Однако на фото поразили не столько паруса, сколько подтянутый торс звезды. Сейчас Газманов с семьей отдыхает на Лигурийском побережье Средиземного моря. Певец проводит время по всем правилам хорошего отдыха - рыбачит, ходит по морю под парусами и наслаждается пляжем, о чем не забывает отчитываться на своей странице.