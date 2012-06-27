Стали известны подробности личной жизни группы Kazaky

Артур Гаспар, Кирилл Федоренко, Олег Жежель, Франческо Боргато - ребят из группы Kazaky своими кумирами считают почти все девочки и мальчики нетрадиционной сексуальной ориентации.

Открыто о своих предпочтениях ребята никогда не говорили. Но журналисты ТСН-Особливе узнали, что по крайней мере один из участников группы Kazaky точно гетеросексуал и почти год встречается с девушкой, с которой даже планирует свадьбу. Такие подробности сообщил журналистам двоюродный брат Артура Гаспара, которого они встретили на концерте группы в Киеве.

Парень также рассказал, что как настоящему армянину Артуру нравятся брюнетки.