Участница шоу Холостяк одобрила выбор Френсиса

В прошлом году Надежда Воронцова стала популярна благодаря проекту Холостяк. В этом – ее пригласили вести рубрику об отношениях в новом проекте одного из телеканалов. В недавнем интервью Надежда рассказала о том, , за кого болела во втором сезоне Холостяка.

За кого болела?

– За Лену. На самом деле я уже давно знала, кто победит. Мне писали девочки-участницы второго сезона еще до того, как начали сниматься. Спрашивали, как себя нужно вести, что нужно делать, спрашивали, как там и что там… Потом после съемок мне еще писали о том, как прошло их участие. Ну, и рассказали, кто победил в шоу. Писали девочки, которые не выиграли, отзывались о Лене не самым лучшим образом. Поэтому изначально я думала, что победительница не самая хорошая девочка. Но несмотря на то, что у меня было немного предвзятое к ней отношение, когда ее увидела и услышала, мне она очень понравилась. Очень интересный человек. У нее очень интересные поступки. Очень интересное суждение в каких-то вопросах. Очень симпатичная девочка. Я вообще люблю красивых интеллектуальных женщин. Поэтому Лена для меня была вне конкуренции (смеется).

А как тебе Френсис?

– Хороший мужчина. Мне кажется, что они прекрасная пара. Я за них рада. И я счастлива, что как-то причастна к телеканалу, который создал такую красивую пару.