Алсу на 30-летие устроит концерт с беляшами

В прошлом году певица Алсу отмечала свой день рождения на родине отца в Башкирии. Повторить незабываемое торжество на природе в этом году она решила 8 июля, когда ее земляки будут праздновать День любви, семьи и верности.

И их можно понять, ведь, как и год назад, Алсу организует концерт под открытым небом с участием звезд российской эстрады и национальных башкирских исполнителей. Хэдлайнерами концерта станет суперпопулярная группа «Иванушки International». Алсу тоже споет несколько своих песен.

Но сначала свое 30-летие в этом году певица отметит в узком семейном кругу сегодня вечером. Гостей она будет потчевать беляшами по рецепту своей свекрови, матери влиятельного бизнесмена Яна Абрамова. С ним певица счастлива в браке уже 6 лет и воспитывает двух дочерей – Сафину и Микеллу.