Юлия Началова избавится от силикона ради ребенка?!

Популярная певица начала 90-х Юлия Началова рассказала журналистам в одном из своих недавних интервью, что ее свадьба с Александром Фроловым состоится не скоро. Она объяснила свое решение тем, что не хочет травмировать психику дочери «новым папой», пиштет eurosmi.ru.

Напомним, что еще недавно Началова признавалась, что очень счастлива с Фроловым и хочет поскорее выйти за него замуж, тем более, что ее бывший муж тоже не скучает в одиночестве. Что заставило Юлю спустить отношения с возлюбленным «на тормозах», пока остается загадкой.

Есть мнение, что причина кроется в силиконовых имплантатах, с помощью которых грудь Юли увеличилась до 4-го размера несколько лет назад. Если она захочет кормить ребенка грудью, ей придется от них избавиться.