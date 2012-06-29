Тарасов сделал сюрприз Ольге Бузовой на свадьбу

26 июня, состоялась торжественная церемония бракосочетания футболиста Дмитрия Тарасова и его возлюбленной - телеведущей Ольги Бузовой.

Торжество проходило на специально арендованном для этого целей теплоходе. За аренду водного судна платил целиком и полностью жених, который преподнес невесте шикарный романтический подарок.

В тот момент, когда влюбленная парочка плыла на теплоходе, Ольгу поджидал сюрприз - украшенный красными воздушными шарами мост, где читалась следующая надпись: "Оля, я тебя люблю!". Увидев такой замечательный подарок, Бузова просто сияла от счастья.