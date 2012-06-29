Гимном лондонской Олимпиады станет новый сингл Muse

Новый сингл британской группы Muse станет официальным гимном летних Олимпийских игр в Лондоне, которые стартуют 27 июля. Как пишет New Musical Express, композиция под названием "Survival" была выбрана в качестве главной музыкальной темы Игр-2012 Олимпийским комитетом. Премьера песни состоится в среду, 27 июня.

По задумке оргкомитета соревнований, "Survival" будет во время выхода участников турнира на спортивные площадки и вручения медалей. Кроме того, новую работу Muse можно будет услышать во время эфиров программ, освещающих олимпийские события.

Группа отметила, что песня "Survival" создавалась с мыслью об Олимпиаде. Композиция посвящена настрою на победу. Как подчеркнули участники Muse, они польщены и горды тем, что им предоставился шанс стать авторами музыкального сопровождения к олимпийским мероприятиям.

Новый студийный альбом Muse должен выйти в сентябре 2012 года. Трек-лист пластинки пока не оглашен. Диск станет шестым в дискографии группы. Предыдущая студийная пластинка Muse - "The Resistance" - вышла в 2009 году и заняла первое место в британском чарте.