«Фабрикантка» Саша Савельева оголилась на пляже

Известная российская певица Саша Савельева, по примеру других своих коллег, в перерыве между концертами отправилась на отдых. Своего мужа, известного актера Кирилла Сафонова солистка группы «Фабрика» брать с собой на этот раз не стала, оставив супруга зарабатывать деньги в Москве, и «махнула» в солнечную Испанию.

С этой целью певица выложила в своем Твиттере фотографию с испанского пляжа, пишет eurosmi.ru. На снимке загорелая девушка запечатлена только в купальнике, поэтому все поклонники таланта этой певицы могут еще раз убедиться в том, что фигура у «фабрикантки» просто идеальная.

Кириллу Сафронову, который из-за плотного рабочего графика не смог улететь вместе с супругой на отдых в Испанию, остается только посочувствовать.