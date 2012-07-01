В Киеве выступили Элтон Джон и группа Queen

Благотворительный концерт Элтона Джона и группы Queen в Киеве на Майдане посетили более 100 000 человек.

Выступление музыкантов началось в 20:00 и продолжалось около пяти часов. Первым на сцену вышел Элтон Джон. Он исполнил несколько композиций, а также произнес на украинском "Остановим СПИД вместе" и говорил о любви к Украине. Кроме того, он обнялся с одним из зрителей, который оказался на сцене.

Queen выступили после него с солистом Адамом Ламбертом, исполнив свои хиты. Во время одной из песен на сцену спроектировали изображение легендарного Фредди Меркьюри. Группа ранее дала благотворительный концерт в Харькове - в 2008 году. Элтон Джон приезжал в Киев в 2007 году, также выступив в поддержку ВИЧ-инфицированных людей.

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