Кристина Орбакайте вернулась в Москву

Певица Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым, 3-месячной дочкой Клавдией и сыном Дени прилетели из Майами в Москву.

Встречать Кристину и ее семью в аэропорт "Внуково-3" приехала Алла Борисовна с супругом Максимом Галкиным. Знакомство Клавдии и Бабушки состоялось!

Алла Пугачева уже заждалась внучку, ведь до сих пор Примадонна видела малютку лишь по «Скайпу». К приезду крохи звездная бабушка уже приготовила отдельную комнату в своем загородном доме и «разорила» не один магазин.

Напомним, Земцова Клавдия Михайловна – третий ребенок Кристины. Девочка родилась 30 марта в США.