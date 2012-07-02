У дочери Киркорова появился братик

На своем концерте в Болгарии поп-король объявил, что у него родился второй ребенок. Теперь у Филиппа двое детей - семимесячная Алла-Виктория и новорожденный сынишка. Вес малыша - 4200 граммов, рост - 58 сантиметров. Дело осталось за малым - выбрать для ребенка имя

Своего наследника Филипп планирует назвать не менее замысловатым именем, чем Алла-Виктория. Болгарские СМИ уже сообщили, что Киркоров размышляет над именем... Мартин-Кристо. Первая часть этого имени - интернациональная, а вторая - болгарская. Три месяца назад, на крестинах своей дочки Аллы-Виктории Филипп пообещал, что скоро у нее появится братик. При этом, когда Аллы Пугачева в шутку заметила, что главное - это не назвать ребенка

Максимом, Филипп хитро улыбнулся: "Обещаю, что буква "М" в имени будет". Хотя, возможно артист пока не определился, а лишь рассматривает варианты имени для долгожданного наследника. Фанаты артиста так и вовсе уверены - Киркоров должен назвать мальчика Филиппом - в честь себя.

Пока известно, что в честь рождения ребенка после концерта в Софии Киркоров закатил грандиозный банкет, где собрал 30 своих самых близких друзей из Болгарии и России. Радостное событие вся компания отмечала до глубокой ночи.