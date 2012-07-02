Фотографии обнаженной Натальи Водяновой не прошли цензуру

В рамках проекта личного благотворительного фонда «Обнаженные сердца» известная топ-модель Наталья Водянова решилась открыть общественности не тольковою душу, но и интимные части тела.

Совместно с канадским музыкантом и также благотворителем Брайаном Адамсом супермодель отважилась на откровенную фотосессию для обложки глянцевого журнала.

- Даже не знаю, вправе ли я рассказывать это, - поделилась с Life Showbiz Водянова, - Но ради того, чтобы помочь больным детям, мы с Брайаном снялись полностью голыми! Деньги от продажи пойдут в наши с Адамсом благотворительные фонды.

Увы, великодушный порыв смелой знаменитости не был оценен по достоинству ее менеджерами. Ответственные за моральный облик Натальи PR-специалисты приняли решение не обнародовать откровенные снимки Водяновой.

- Я уже неоднократно снималась обнаженной , - рассказала Life Showbiz Водянова. - И не вижу ничего плохого в том, что сделала это еще раз вместе с Брайаном. И мне жаль, что снимкам не суждено увидеть свет. Мы делали это ради детей, ведь деньги от продажи обложек могли существенно пополнить счета благотворительных фондов.