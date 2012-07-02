Никита Джигурда назвал имена геев российской сцены

Скандальность и неординарность Никиты Джигурды не перестает удивлять окружающих.

Джигурда озвучил список представителей отечественного шоу-бизнеса, которые, по его мнению, относятся сексуальным меньшинствам.

"Киркоров, Билан, Леонтьев, Лазарев, который играет в роман с Лерой (Кудрявцевой ), Андрей Данилко – то есть те геи, в которых я уверен. Этих фамилий много. Вопрос идет о сути, без под*бки. Предлагаю им это сделать, поступить во имя идеи. Если они понимают, что они – тонкие и ранимые существа, то они должны уяснить, что наказания для взрослых за их дела нет", - заявил Никита Джигурда.



Артист пояснил, что многие боятся признаться в своей сексуальной ориентации, так как опасаются потерять деньги. В шоу-бизнесе понимают, что массовое сознание пока не готово их воспринять.



Несмотря на свое высказывание Джигурда уверяет, что сам не является гомофобом. А просто уверен, что чем больше геев и меньше "настоящих мужчин", тем "мы ценнее для девушек".