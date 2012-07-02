Актерская пара Антипенко и Такшина решили развестись

Одна из самых крепких супружеских пар российского кино – актеры Григорий Антипенко и Юлия Такшина – приняли решение расстаться. Спасти брак не смогли даже двое детей пары – Ваня и Федя.

Роман Юлии Такшиной и Григория Антипенко начался на съемочной площадке нашумевшего сериала Не родись красивой. Сразу же после работы в этом сериале влюбленные официально заявили о своих отношениях и съехались. Однако регистрировать свои отношения не торопились. Однако это не помешало им родить двоих сыновей Ваню и Федора.

Новость о распаде их семьи стала неожиданностью. Однако близкие друзья пары сообщают, что супруги шли к этому весь прошлый год. Никаких громких скандалов и поводов этому не предшествовало, просто,видимо, Юлия и Григорий осознали, что их чувства остыли.

На данный момент актеры уже разъехались, а сыновья Ваня и Федя живут с мамой.