Певица Адель беременна

Артистка подчеркнула, что она хочет, чтобы эта новость стала достоянием общественности от нее самой. "Я рада сообщить, что я и Саймон ждем первого ребенка. Хотела, чтобы вы узнали эту новость от меня. Мы сейчас на седьмом небе от счастья, но, пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь", – заявила 24-летняя исполнительница хита "Rolling in the Deep".

Десятки фанатов моментально отреагировали на известие поздравлениями и сообщениями со словами поддержки. В прошлом году Адель сказала, что первым она хотела бы родить мальчика.

"Я всегда лучше ладила с мальчиками. Большинство моих друзей – парни. В идеале я мечтаю о пяти сыновьях. Мальчики любят своих матерей, в то время как у девочек зачастую такой сложный характер", – размышляла Адель.

При этом она выразила желание на некоторое время уйти со сцены, чтобы заняться своей личной жизнью. Адель и ее друг Саймон Конески встречаются с лета прошлого года.

Напомним, на 36-й церемонии вручения премий Grammy соул-певица Адель победила во всех шести категориях, в которых была номинирована. Она стала обладательницей уже восьми золотых граммофончиков. Еще тогда многие заметили ее округлившийся животик.