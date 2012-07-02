Земфира восхищается Ренатой Литвиновой

Российская рок-певица Земфира Рамазанова в первый раз рассказала о том, какие чувства ее переполняют по отношению к давней подруге Ренате Литвиновой, пишет eurosmi.ru

Звезда высказала искренние слова восхищения своей давней подруге, добавив, что при этом она прекрасно отдает себе отчет в том, что до утра ее слова "перепечатают все желтые и не очень издания".

Земфира пишет, что, поскольку Ренате Литвиновой высказываются все злые и добрые, глупые и умные слова, она также желает заявить о своем мнении. Звезда восхищается подругой и поздравляет ее "с большой человеческой победой". Она рада, ведь "Ренате удалось победить не только себя, но и обстоятельства, а также равнодушие окружающего мира". Земфира считает, что у ее подруги особенный дар - она умеет наполнять силами всех, кто вокруг.