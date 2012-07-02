Дочь Мадонны шокировала своим фото

Дочь Мадонны Лурдес воспользовалась отсутствием мамы и выложила в сети откровенные фото в ее провокационном наряде.

Фото 16-летняя девочка разместила на своем личном аккаунте в Твиттере. Экстравагантный кожаный корсет с конусами на груди от Жана-Поля Готье выглядит на девушке весьма эффектно. Да еще юная красавица попыталась его обыграть - взявшись за грудь и высунув язык, именно этим и спровоцировала различные мнения.

Напомним, что сейчас Мадонна гастролирует с мировым турне MDNA, в котором должна принимать участие и Лурдес. Однако незадолго до начала тура папарацци сфотографировали девочку с сигаретой. Увидев фотографию Мадонна наказала свое чадо за курение и исключила ее из состава своих танцоров.

фото ru.tsn.ua