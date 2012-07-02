Певец Шура рассказал, как худеет

Певец Шура продолжает собственное преобразование. Он создал себе белозубую улыбку и на весь мир поведал о сделке по липосакции.

Сейчас мужчина худеет с помощью корсетов. "Я все уменьшаюсь и уменьшаюсь. Ежедневно покупаю все меньше и меньше корсеты, и затягиваюсь потуже", - рассказал певец в программе "Світське життя".

Как утверждает Шура, килограммы тают сами. И уже к мечте - весить 60 килограммов - осталось четыре недели. Также певец рассказал, что не видит ничего плохого в пластических операциях и он будет пользоваться услугами пластического хирурга и дальше. К тому же, Шуре такие услуги предоставляют бесплатно. "Мой хирург делает все бесплатно и поэтому я пойду. Пойду! Надо еще губы сделать, но немного. Не как у Зверева, или как у Малиновской", - рассказал Шура.