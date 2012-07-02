Юморист Сергей Светлаков разводится

Бракоразводный процесс должен завершиться к концу лета. У Светлакова и его жены Юлии есть 3-летняя дочь Настя, а разводы в таких случаях проходят только через суд. Кроме того, за последние годы Сергей стал одним из самых успешных телеведущих, к тому же он активно занимается бизнесом, так что делить супругам есть что.

Напомним, Сергей и Юлия познакомились в 1997 году на студенческой дискотеке Уральского университета путей сообщения. В 2000 году молодые люди поженились, а в 2008 у них родилась дочь.