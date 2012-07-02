Анастасия Волочкова рассказала о романе с олигархом Сулейманом Керимовым

В передаче "Исповедь" на одном из центральных каналов России Анастасия Волочкова грозилась открыть имя таинственного олигарха, своего экс-возлюбленного.

"На одном из вечеров искусства мной заинтересовались сразу два влиятельных человека. Сначала я увлеклась одним, но в тот же вечер мне позвонил другой - господин С. - и предложил поездку в Эмираты, - вспоминает приятные моменты жизни балерина. - Я почувствовала, что это - мой человек. Частный самолет, на котором мы полетели в Дубай, был усыпан розами. Мой кавалер снял огромный номер в самом дорогом отеле. Мы купались в любви, ужинали в лучших ресторанах. После нашего возвращения из Дубая этот человек каждый день присылал белые розы, осыпал подарками. У меня была личная машина с водителем".

Олигарх оказался мусульманином и предложил Волочковой стать второй женой. Та отказалась: "Я принадлежала ему вся - и морально, и физически. И хотела быть единственной".

Тогда олигарх отобрал у Волочковой все, что дал, - кредитную карту, машину, закончились и розы.

"За мной велась слежка, моя мама находила в квартире "жучки" и диктофоны. А вскоре грянул скандал в Большом театре. Министр Швыдкой, который еще вчера награждал меня званием заслуженной артистки, заявил, что я толстая и место мне в третьем составе кордебалета", - рассказала Волочкова.

Неизвестно, какие бы еще подробности открыла зрителям Волочкова, ведь в анонсе телепрограммы были убийственные вещи: "Я хотела родить от него ребенка", "Я не верила, что он на такое способен: угрожать человеку, который еще не родился", "Это было страшно, меня жестоко наказали". Но неожиданно эти откровения вырезали - монтаж был настолько спешным, что телевизионщики даже перепутали имя Волочковой, обозвав ее Анатсасией. Зрители остались в недоумении, ведь фамилию своего бывшего Настя так и не назвала.

Но вскоре последовала реакция на эфир самой балерины.

"Трусы! Лжецы! - высказалась Волочкова в "Твиттере". - Они испугались показать правду! Я знаю, что им поступил звонок сверху! Мне накануне программы был звонок от друга Сулеймана".

После этого фамилия темпераментного поклонника для всех перестала быть секретом - это миллиардер Сулейман Керимов, который раньше крутил романы с Натальей Ветлицкой и Тиной Канделаки.