Кейт Мосс показала свою дочь

Маленькая Лила уже мечтает о карьере модели.

Так ли давно, малышка лила, дочь Кейт Мосс, говорила, что идти по маминым стопам не собирается и даже устанавливала для своей знаменитой родительницы дома строгий дресс-код. Однако времена идут и мнения меняются. Не так давно, 9-летняя девочка призналась, что вместе со своей близкой подружкой, дочерью Джода Лоу, Айрис, они часто устраивают дома фотосессии, придумывая образы и меняя наряды.

Правда сама Кейт очень сомневается, что Лила пойдет по ее стопам. "Она у меня такая скромница - чуть-чуть блеска для губ - не более. Правда маникюр любит делать всех цветов радуги" - призналась Мосс.

Конечно, девочка еще слишком мала, чтобы говорить о том, кем она хочет стать. Однако даже в свои 9 лет, Лила настолько похожа на свою мать, что сомнений в том, что модельное будущее ей уготовано, практически нет ни у кого.

фото zirki.info