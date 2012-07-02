Оксана Акиньшина представила своего жениха

Оксана Акиньшина, тщательно скрывавшая от публики своего избранника, наконец-то решилась показать общественности будущего мужа. На премьеру картины «Любовь с акцентом» 25-летняя знаменитость пришла с другом Резо Гигинеишвили - 37-летним грузинским кинопродюсером Арчилом Геловани.

Еще год назад светская тусовка обсуждала подробности романа Оксаны Акиньшиной и певца Алексея Воробьева, а сейчас звезда «Стиляг» уже готовится к свадьбе. Причем избранником актрисы стал совсем не Леша.

Мужчина, который сумел очаровать Оксану, окружить ее заботой и вниманием, - это продюсер новой картины «Любовь с акцентом» и по совместительству друг режиссера ленты Резо Гигинеишвили.

Возлюбленный Акиньшиной старше ее на двенадцать лет, но разница в возрасте скорее помогает их отношениям. - Оксана чувствует себя с Арчилом защищенной, ей не надо больше бороться за свое счастье, она его нашла, - поделились коллеги бизнесмена. - Познакомились они через общих друзей, ведь в кинотусовке все друг друга знают.