Альбина Джанабаева подала в суд на журнал Андрея Малахова

Совсем скоро Андрею Малахову придется встретиться с участницей самого сексуального трио на российской эстраде не на очередном концерте или заказном корпоративе, а в зале суда.

И отвечать бессменному ведущему «Пусть говорят» придется за две статьи в своем глянцевом издании, где шла речь об Альбине Джанабаевой. Заметки, по мнению певицы, нарушают неприкосновенность ее частной жизни и наносят моральный вред.

В исковых заявлениях Джанабаева цитирует выдержки из заметок, особенно оскорбившие ее. Альбина называет вымышленным то, что на рассвете ее карьеры в «ВИА Гре» ее бюст не был достаточно пышным, а чтобы скрыть это, она использовала белье пуш-ап.

Артистку оскорбляют утверждения, что путь на сцену в числе участниц успешного девичьего коллектива лежит через кабинет пластического хирурга, который помог артистке увеличить грудь на два размера, а поддерживать лицо молодым ей позволяют инъекции ботокса и введенные в щеки, скулы и подбородок импланты.

- Пусть Альбина попробует доказать, что не прибегала к пластике. Стоит лишь сравнить ее фотографии до группы «ВИА Гра» и уже после начала карьеры в коллективе! - возмущается Малахов. - Почему-то она не оспаривает наши утверждения о том, что она живет с Валерием Меладзе.

Вот только солистка «ВИА Гры» за этими советами не обращалась, поэтому оценила это «бесцеремонное вмешательство» в личную жизнь в два миллиона рублей за каждую публикацию, а еще по миллиону требует за «нравственные и физические страдания, заключающиеся в болезненных психических и эмоциональных переживаниях, чувстве обиды и возмущения».

Звездная истица утверждает, что распространенные статьей сведения вредят даже ее работоспособности и творческой деятельности. После прочтения заметок у нее появились чувство одиночества, ощущение несправедливости и возникла затяжная депрессия.