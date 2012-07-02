Актеры Дмитрий Орлов и Ирина Пегова развелись

Через десять месяцев после расставания в Черемушкинском районном суде Москвы оформлен развод актеров Дмитрия Орлова и Ирины Пеговой.

На заседание не смогли прийти ни Дмитрий Орлов, ни Ирина Пегова - оба оказались в этот день на съемках. - Мы расстались еще 1 сентября, но только сейчас нас развели, - говорит Дмитрий. - Будут еще заседания, на которых предстоит поделить имущество. Не скажу, что я рад разводу, скорее, мне все равно.

Делить супругам придется квартиру в Москве и дом в Выксе, который оценили в 17 млн. руб. Кроме того, на счету Ирины было 7 млн. руб. Эти деньги, как объяснял Орлов, были общими. По мировому соглашению, Дмитрий хотел взять деньги, а жене оставить недвижимость. Но после того как Ирина сняла деньги со счета, он обратился в суд. - Живу на съемной квартире, встречаюсь с Наташей. Только дочь Таню, к сожалению, за последний месяц не видел ни разу: она то с мамой, то с бабушкой.