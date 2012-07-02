Вуди Харрельсон признан самым сексуальным вегетарианцем

В 2012 году ими стали 50-летний актер Вуди Харрельсон и 35-летняя актриса Джессика Честейн, говорится на официальном сайте PETA.

Харрельсон не ест мяса и молочных продуктов на протяжении последних 25 лет. По словам актера, он был вынужден отказаться от продуктов животного происхождения по медицинским показаниям - от чрезмерного употребления молока и мяса у него на коже появилась угревая сыпь.

Честейн перешла на вегетарианство 15 лет назад, а последние пять лет придерживается веганской диеты (не употребляет в пищу вообще никаких продуктов животного происхождения, включая, например, мед). Актриса объясняет свою диету тем, что ей не хочется каким-либо образом причинять страдания живым существам и проявлять к ним жестокость.

Как отмечает PETA, за годы вегетарианства Харрельсон и Честейн вместе способствовали спасению примерно 4,5 тыс. животных. В 2012 году конкурентами Харрельсона и Честейн в борьбе за титул самых сексуальных вегетарианцев также боролись актрисы Лиза Эдельштейн,

Натали Портман, Оливия Уайлд, певица Фиона Эппл, дизайнер Стелла Маккартни, бывший президент США Билл Клинтон, актер и музыкант Джаред Лето, боксер Майк Тайсон, экс-участник The Beatles Пол Маккартни и многие другие. В 2011 году самыми сексуальными вегетарианцами были признаны британский актер Рассел Брэнд и его американская коллега Кристен Уиг.