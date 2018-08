Робби Уильямс не захотел выступать на Олимпиаде в Лондоне

Робби Уильямс отказался выступать на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне, сообщает The Daily Mirror.

Предполагалось, что Уильямс исполнит на мероприятии некоторые вещи из сольного каталога, а также кавер на "Life on Mars?" Дэвида Боуи. Более того, организаторы церемонии надеялись, что Робби споет что-нибудь с коллегами по группе Take That. Исполнитель даже начал готовиться к выступлению, однако в результате отказался от участия. В качестве причины Уильямс указал тот факт, что в августе его супруга Айда Филд должна родить ребенка.

Представители Уильямса подтвердили информацию о том, что исполнитель не будет принимать участия в церемонии. Комментариев от организаторов мероприятия пока не поступало.

Олимпиада в Лондоне будет проходить с 27 июля по 12 августа 2012 года. В финале церемонии открытия выступит Пол Маккартни. Уже известно, что он исполнит песню The Beatles "Hey Jude"