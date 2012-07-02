Елена Ваенга вынуждена жить на съемной квартире

Всего два месяца осталось певице Елене Ваенга до рождения первенца, и, ради этого счастливого в ее жизни события, звезда отечественного шоу-бизнеса приобрела новую элитную квартиру в центре Санкт-Петербурга за 12 миллионов рублей.

Однако лучше бы она этого не делала - ремонтные работы в новой квартире никак не закончатся, а строители недавно «обрадовали» Елену новостью о том, что в свое новое жилье артистка сможет въехать только в следующем году.

В результате этого Елена Ваенга осталась практически бездомной и сейчас живет на съемной квартире. К счастью, у артистки есть целая армия поклонников, которым можно пожаловаться на постоянные переезды, жизнь в окружении коробок с вещами, отсутствие горячего водоснабжения и нескончаемые траты на ремонт новой квартиры.

Но хорошего расположения духа певица не теряет, ведь скоро она станет мамой, и это счастливое событие затмевает собой все бытовые трудности. Елена Ваенга сообщила поклонникам, что уже определилась с местом рождения своего первенца - ребенок певицы появится на свет в одном из самых лучших роддомов Санкт-Петербурга.