Актриса, исполнившая роль Эмануель, попала в больницу

59-летняя голландская актриса Сильвия Кристель была госпитализирована в Амстердаме.

По словам представителя актрисы, ранее у Кристель был диагностирован рак горла и печени. Актриса прошла курс лечения, однако около трех недель назад у нее случился инсульт. Когда именно Кристель была госпитализирована, не уточняется. Информацией о состоянии ее здоровья представитель актрисы поделился в понедельник, 2 июля.

Прогнозов, касающихся состояния Кристель, представитель актрисы делать не стал.

Сильвия Кристель получила широкую известность благодаря главной роли во французском эротическом фильме "Эммануэль", вышедшем в 1974 году. Актриса сыграла в картине жену французского дипломата, приезжающую вслед за мужем в Бангкок. Позже Кристель снялась в нескольких сиквелах.