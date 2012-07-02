Хакер, похитивший откровенные фото Йоханссон, заплатит ей $66 тыс.

Скарлетт Йоханссон должна будет получить от хакера, похитившего ее откровенные фотографии, около $66 тыс.. Такое решение было принято прокурорами, занимающимися рассмотрением дела о пропаже снимков актрисы.

Фотографии обнаженной Йоханссон появились в Сети в в 2011 году, но были сделаны несколько раньше. На одном из кадров актриса была запечатлена стоящей спиной к зеркалу, на другом - лежащей на кровати. По данным СМИ, эти снимки предназначались тогдашнему супругу Скарлетт, актеру Райану Рейнолдсу (пара разошлась в 2010 году), и были отправлены ему по электронной почте.

Хакер Кристофер Чейни сумел получить доступ к почтовому ящику Йоханссон и других знаменитостей, и раздобыл фотографии, после чего они попали на разнообразные ресурсы, посвященные звездам шоу-бизнеса. Среди жертв Чейни оказались, например, Кристина Агилера и Рене Олстед. Также предполагалось, что хакер мог похитить и фотографии Милы Кунис, но в ходе расследования этому не было найдено доказательств.

Чейни был арестован в октябре 2011 года. Он пошел на сделку со следствием, чтобы избежать слишком сурового наказания. Его обвиняют в незаконном доступе к компьютерной системе и краже персональных данных. Ожидается, что приговор хакеру будет вынесен 23 июля. Обвинители просят для него шесть лет и 11 месяцев тюрьмы.