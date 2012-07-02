Алена Водонаева помолвлена?!

Алену Водонаеву можно поздравить с помолвкой? Богатый ухажер презентовал скандальной экс-участнице шоу ДОМ-2 шикарное кольцо с бриллиантами.

Не так много времени прошло с тех пор, как утихли разговоры вокруг скандального развода Алены Водонаевой. Так, телеведущая умудрилась прогнать экс-супруга из шикарного особняка и заставить полностью взять на себя оплату ее счетов.

Сейчас Алена путешествует по экзотическим странам вместе с любовником – миллионером Арсением Шаровым – известным тусовщиком и любителем шикарной жизни. Вместе с ним она и отметила свое тридцатилетие. В честь этого праздника, Шаров усыпал именинницу цветами и презентовал кольцо с бриллиантами в виде сердца. Водонаева не упустила возможности похвастать подарками, опубликовав фотографии в своем микроблоге.

Отметим, что кольцо, подаренное Шаровым, уж больно похоже на обручальное. Вполне вероятно, что следующим подарком Алене станет свадебное платье.