Анастасия Волочкова с матерью и дочерью поехала отдыхать в Грецию

Об этом Анастасия Волочкова написала в своем Twitter. "Люди, я на Крите" Место-рай! OUT OF THE BLUE. Мне так это было нужно!", - отметила балерина.

Волочкова уже традиционно успела устроить фотосессию и поделилась фотографиями с поклонниками в социальной сети.

На Крите Волочкова ходит по ресторанам и встречается со старыми "романтическими" друзьями. "Решили поужинать без пафоса в греческой таверне. Прекрасно здесь, я на глазах оживаю", - написала она.

Балерина также рассказала, что поехала на остров, чтобы прийти в себя после аварии. "Я исчезаю иногда из Твиттера... Просто я прихожу в себя после аварии и отдыхаю... Всегда о вас помню", - написала Волочкова. А одну из фотографий она загадочно подписала: "Мой критский романтический товарищ! Манолис. Не виделись три года".