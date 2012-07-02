Никитин считает Астафьеву без волос утонченной

Выбритая Даша Астафьева вместе с обновленной группой "Никита" выступили в одном из столичных клубов. На смотрины к Даше пришли друзья и коллеги, рассказывают журналисты ТСН-Особливе.

От побритой головы певицы друзья, поклонники и коллеги - в восторге, сама же она признается - остаться без волос мечтала уже давно.

"Я решила отметить свое новое душевное состояние, новый этап в моей жизни. Для меня, я не скрываю, это большое удовольствие", - рассказывает певица. Астафьеву побрили ее коллеги из группы прямо во время съемок клипа. Певица признается, что это было невероятно. Однако Астафьева не ожидала, что ее череп вызовет такую реакцию друзей и знакомых. "Меня все трогают, я сегодня даже в "Твитерре" написала:" Если кто-то до меня еще раз дотронется... Хватит!", - жалуется Даша.

Ольге Горбачевой изменения во внешности коллеги нравятся. Но она считает их недоработанными. "Мне хотелось, чтобы она была еще более лысой. Много волос. Мне хочется еще больше неприкрытого эротизма", - фантазирует Ольга.

А вот продюсер группы "Никита" Юрий Никитин не видит недостатков в обновленной Астафьевой. "Она стала более утонченной. Черты лица стали такие, как нарисованные. Более стильно. Ну, не знаю, мне очень нравится", - говорит продюсер.