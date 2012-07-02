Седокова всю жизнь комплексовала из-за своей внешности

На Анну Седокову в школе не обращали внимания мальчики, с ней не хотели дружить девочки. Но сейчас яркая, пластичная, соблазнительная женщина, которую называют секс-символом, может спокойно говорить, как комплексовала из-за своей внешности, сообщают журналисты ТСН-Особливе.

"Все свое детство я была гадким утенком, какого только можно представить", - рассказывает певица. Певица говорит - не было части тела, которая ей бы нравилась. Именно поэтому и решила взяться за свою внешность. "Регулярно посещаю зал, комплексы упражнений делаю каждый день. Зарядку, йогу и правильно питаюсь и положительно мыслю", - делится секретами Аня.

После рождения второй дочери певица набрала 15 килограммов. Но и тогда не опустила руки и не впала в депрессию. Тренировки помогли справиться со всем. Сегодня внешний вид Седокову вполне устраивает. Однако она признается - компексов от этого меньше не стало.

"Теперь мне кажется, что я недостаточно читаю, недостаточно много работаю...", - говорит Седокова. Но от своих нынешних комплексов певица не страдает. А воспринимает их лишь как стимул к самосовершенствованию.