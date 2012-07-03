От Никиты Джигурды уезжает жена

Супружеская пара Никита Джигурда и Марина Анисина расстаются. Причина в отъезде Марины во Францию, где она должна тренировать сборную по фигурному катанию.

Разлука двух любящих супругов должна состояться уже через год. Марина Анисина, которую уже не раз приглашали на тренерскую работу во Францию, не смогла отказаться от заманчивого предложения. Решение покинуть не только эпатажного супруга, но и двоих детей, далось чемпионке нелегко.

"Марина переедет во Францию в следующем году. Я же вместе с ней не поеду, потому что мне будет скучно в этой стране. Там не понимают русского мата, и к тому же я попросту люблю Россию. Конечно, моя любимая побаивается оставлять меня здесь одного... Но что поделаешь?" – печально заявил Джигурда.

Пока же до своего переезда во Францию 36-летняя Марина Анисина с головой погружена в воспитание двоих детей: трехлетнего Мик-Анжеля и двухлетней Эвы-Влады. Однако Марина не забывает и о светских мероприятиях, которые посещает со своим скандально известным супругом Никитой Джигурдой.

"Во Франции Марина будет жить у своей матери Иры. Я буду, конечно, постоянно приезжать к своей жене, но останавливаться у тещи не стану. Она меня на дух не переносит и называет Змеем Горынычем. Общения нашего избегает, потому что очень меня боится", – рассказал Никита Джигурда.

Напомним, Марина Анисина и Никита Джигурда познакомились в 2007 году на телепроекте "Танцы на льду. Бархатный сезон", идея которого заключена в соревнованиях между парами, в состав которых входят профессиональный фигурист и знаменитость. В итоге, Джигурду поставили в пару с Анисиной. Актер утверждал, что влюбился в Марину сразу, как ее увидел, а она долго "держалась" и отказывалась от личных отношений, хотя он писал ей стихи и песни. Все решилось на ее день рождения 30 августа, когда Джигурда подарил ей обручальное кольцо. 23 февраля 2008 года Марина Анисина и Никита Джигурда поженились. Через год, в начале января олимпийская чемпионка подарила своему знаменитому супругу сына Мик-Анжеля Криста Анисина-Джигурду. А еще через год, так же в январе на свет появилась дочь Эва-Влада.