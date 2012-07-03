После развода с Томом Крузом, Кэти Холмс получит $15 млн.

В 2006 году Том Круз и Кэти Холмс заключили не только брак, но и брачный контракт. Согласно этому договору, в случаи развода Кэти Холмс получает по 3 миллиона долларов за каждый прожитый год вместе с Томом. Тем не менее, общая сумма не может превысить $33 миллионов. Также в ее владение передается шикарный особняк в Калифорнии.

Из этого следует, что если бы пара прожила более 11 лет вместе, Кэти получила бы 250 миллионов долларов. А так актриса может претендовать лишь на $15 миллионов за неполные шесть лет брака и на особняк стоимостью $35 миллионов.

Тем не менее, как сообщают западные СМИ, Холмс не собирается довольствоваться малым и планирует подавать иск на полный раздел имущества. Похоже, условия подписанного ранее договора сейчас ее совсем не устраивают. Адвокаты актрисы будут использовать главный аргумент, который не учитывался во время подписания контракта – Сури – дочь Кэти и Томма. Так, на содержание скандально-известного звездного ребенка нужны не малые средства. Чего только стоят няни, автомобили, одежда, прически и т.д.