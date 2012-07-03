Иосиф Пригожин попал в больницу

Иосиф Пригожин на отдыхе во Франции порвал икроножные мышцы на одной ноге и теперь вынужден сесть в инвалидную коляску.

"Никогда не думал, что икроножные мышцы рвутся и так больно, как во время перелома. На 6 недель потерял беговую дорожку, весь отпуск на коляске", - жалуется мужчина на своей странице в Twitter.

Неприятность случилась во время игры в футбол с детьми. Но о самой игре Пригожин не жалеет, а вот французские врачи мужчину разочаровали. "Впервые с этим столкнулся. Очень разочарован французской клиникой, два часа продержали в коридоре, пока начались процедуры", - написал Иосиф. Но врачи заверили, что никаких осложнений нет, но несколько недель мужчине придется воздержаться от любых нагрузок.

фото donbass.ua