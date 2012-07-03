У Рианны умерла бабушка

Душевное равновесие певицы Рианны попало под сильнейший удар. Бабушка барбадосской красавицы скончалась в одной из больниц Нью-Йорка от рака.

Этой новостью Рианна поделилась на своей странице в социальной сети. Также певица поделилась множеством фотографий с покойной бабушкой. Как известно, семья для Ри-Ри всегда была на первом месте и потеря родного человека – страшный удар для нее. Поддержать в трудную минуту решилась даже мама ее экс-бойфренда Криса Брауна. Она принесла певице свои соболезнования и пожелала сил в это непростое время.

Как известно, в последнее время в жизни Рианны не все гладко. Так, у нее серьезные проблемы со здоровьем, постоянные сердечные страдания. Последние события могут еще больше усугубить ситуацию. Так, певица даже прервала свой гастрольный тур.

Напомним, недавно Рональд Фэнти, папа американской певицы, прокомментировал слухи о том, что его дочь страдает от перенапряжения. Так, в отличии от врачей, Рональд считает, что ее здоровье в идеальном состоянии, а перенапряжение – это нормально.