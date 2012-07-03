Украинский скульптор изваял Волочкову из мрамора

Украинский скульптор Николай Шматько изваял скульптуру обнаженной Анастасии Волочковой из трехтонного мраморного блока. Однако балерина труды Николая не оценила.

«Я, конечно, может быть и Галатея. Но, судя по фотографии, не для этого Пигмалиона! Любой сегодня может зайти в Сеть, посмотреть на мои фотографии с Мальдив и сравнить формы. Скульптор мне не польстил. У меня и грудь больше, и тело другое, и, уж простите, растительность на теле отсутствует. На меня эта статуя не похожа. Если человек хочет пропиариться на моем имени, у него не получится» - прокомментировала Анастасия работу Шматько.

фото paparazzi.ru