Митя Фомин рассказал, как поборол заикание

Певец, который еще до недавнего времени страдал от нарушения речи, теперь разговаривает так же легко, как и поет.

38-летний российский певец, обладатель самых почетных музыкальных наград и бывший солист поп-группы Hi-Fi Митя Фомин еще до недавнего времени заикался, но теперь, похоже, поборол дефект речи.

"С детства меня преследовали совершенно жуткие проблемы… Школа, поход в магазин… – это было адом. Но случилось какое-то чудо, может, я стал более в себе уверен, и это само собой начало уходить", – признался певец.

Как оказалось, с заиканием Митя справился только собственными силами: "Я не обращался к специалистам по исправлению дефектов речи. И когда я встречаю заикающихся людей, мне хочется вселить у них надежду, что это проходит".

фото newsmusic.ru