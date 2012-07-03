Пугачева и Галкин готовят комнату для маленькой Клавы

"Сейчас мы с Аллой отдыхаем, заняты хозяйством. Вот, например, я сам регулировал систему очистки у нас в бассейне. Вроде бы все починили. В Юрмалу мы не едем - с головой окунемся в хозяйство", - говорит Максим.

"Мы ждем приезда Кристины с дочкой. Алла сейчас целиком поглощена детской, которую готовит для Клавы. Обустраивает все на своей старой даче на Истре", - рассказал шоумен.

Напомним, что на днях Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией прилетели в Москву. Рожала ребенка и жила артистка до этого в Майами, так что бабушка Алла Пугачева видела внучку только лишь по Интернету.

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