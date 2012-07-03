Известный голливудский актер Мел Гибсон снова пойдет под суд. На этот раз против него выдвинула иск собственная мачеха. Она требует, чтобы известный пасынок держался от нее подальше.

Тедди Гибсон подала в суд, обвиняя актера в том, что он плохо с ней обращался: кричал на нее и даже плюнул в лицо. Она потребовала, чтобы он перестал с ней общаться и приближаться к ней ближе чем на 30 метров. В исковом заявлении Тедди Гибсон говорится, что популярный актер грубо кричал на мачеху, когда она пыталась посоветоваться с актером относительно методов лечения его пожилого отца Хаттона.

Мало того, вскоре, когда мачеха, сославшись на боль в желудке, отказалась есть то, что приготовил артист, Гибсон в порыве гнева обещал выгнать ее из дома. А в мае во время очередного совещания по поводу здоровья его отца Хаттона, Гибсон настолько вышел из себя, что плюнул в лицо мачехе. Тедди Гибсон сделала заключение, что Мел и его сестра Маура попросту ее невзлюбили и обманным путем уговорили отца развестись с ней. Мачеха Мела утверждает, что Гибсон-старший недавно прислал ей письмо со словами: "Наша любовь вечна".

Напомним, Тедди Гибсон вышла замуж за отца кинозвезды Хаттона Гибсона в 2001 году. В июне 93-летний Гибсон-старший подал документы на развод, ссылаясь на "неразрешимые противоречия", возникшие между супругами. Сама Тедди утверждает, что ей не известна причина конфликта, и она должна иметь возможность поговорить об этом с мужем в отсутствии Мела Гибсона.